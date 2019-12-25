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Двоих подозреваемых в жестоком убийстве девушки из Таджикистана заключили под стражу
Сегодня, 20:24
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Двоих подозреваемых в жестоком убийстве девушки из Таджикистана заключили под стражу

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Мужчины будут находиться в изоляторе в течение двух дней.

Во Всеволожском районе Ленобласти стражи порядка задержали подозреваемых в убийстве 20-летней девушки. По информации Piter.tv, злоумышленники проведут в изоляторе два дня.

Известно, что стражи порядка подозревают в жестокой расправе над уроженкой Таджикистана 26-летнего, 28-летнего и 48-летнего мужчин. По предварительным данным, с отцом одного из мигрантов у девушки были отношения. 

По предварительным данным, 18 сентября злоумышленники вывезли землячку в лес на автомобиле, выстрелили в нее и ударили по голове металлическим предметом. От телесных повреждений женщина скончалась. В ближайшее время состоится суд. Подробности уточняются.

Фото: Piter.tv

Теги: убийцы, убили девушку в мяглово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия, Картина дня,

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