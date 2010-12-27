Двоих контрабандисток оштрафовали за попытку передать мобильники в "Кресты"

Представители УФСИНа дважды пресекли передачу телефонов на территории следственного изолятора.

В Петербурге оштрафованы преступницы, пытавшиеся передать контрабанду в тюрьму. Одна из женщин планировала доставить в изолятор "Крестов" запрещенную посылку: мобильное устройство и сим-карту. Получить подарок должен был арестованный знакомый злоумышленницы. Однако, представтелям УФСИНа удалось пресечь данный замысел. Предметы были изъяты, а местная жительница получила наказание за "помощь".

Во втором случае гражданка надеялась незаметно передать телефон прямо во время проведения следственных действий. Гаджет был завернут в газету, но несмотря на это, действия петербурженки не остались без внимания представителей закона. Женщину также оштрафовали.

Напомним, что сегодня стало известно, что ректора института управления и права Владимира Дежкина осудят за уклонение от налогов.

Фото: Piter.tv