Двоих детей нашли невредимыми после инцидента с воздушным шаром в Сочи

Поиски еще троих пассажиров продолжаются.

Спасатели в Краснодарском крае нашли пассажиров после инцидентом с воздушным шаров. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы ГУ МЧС. Также сотрудники жного регионального поисково-спасательного отряда пояснили, что в шаре находилось пять человек, включая трех несовершеннолетних. Двое детей не пострадали, а поиски остальных продолжаются. Известно, что шар застрял в ветвях деревьев. Инцидент произошел во время туристической поездки из Сочи.

Спасатели обнаружили двоих детей около места крушения воздушного шара. Они не пострадали. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В информационном центре "Солохаул парка", который располагается вблизи места происшествия, данный воздушный шар не принадлежит компании, а услуги предоставляются только в летнее время. На ферме "Экзархо", которые также предоставляют развлекательные услуги на воздушных шарах, также заметили, что пострадавший объект не принадлежит им, поскольку они выпускают людей с пилотами не раньше трёх часов дня.

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Фото и видео: Telegram / Mash