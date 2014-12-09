Двое жителей Ярославля осуждены за попытку поджога телекоммуникационной вышки

Местные жители признаны виновными по статье за подготовку теракта.

Второй Западный окружной военный суд признал двух жителей города Ярославля виновными в попытке поджога телекоммуникационной вышки. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления российского силового ведомства. В ФСБ РФ уточнили, что один из подсудимых получил 10 лет 6 месяцев лишения свободы, а его соучастник - 6 лет 7 месяцев с отбыванием первых трех лет в тюрьме и последующего срока в колонии строгого режима. Согласно информации специалистов из надзорного ведомства, двое молодых людей пытались поджечь телекоммуникационную вышку в Дзержинском районе. расследование велось по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК. Речь идет о подготовке террористического акта.

Замглавы администрации Адмиралтейского района задержан за получение взятки.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости