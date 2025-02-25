Двое жителей Новосибирска похитили 3,5 миллиона рублей у сервиса такси

Местные жители нашли лазейку в системе защиты агрегатора поездок и придумали криминальную схему.

Двое жителей административного центра в Новосибирской области подозреваются в хищении денежных средств у интернет-сервиса такси. Соответствующей информацией с журналистами поделилась в социальных сетях официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она рассказала о том, что в период с января 2023 по ноябрь 2024 года злоумышленники с помощью специального интернет-приложения смогли обойти систему защиты онлайн-агрегатора для поездок водителей с пассажирами. В одном из преступники они покупали данные удостоверений третьих лиц и вносили их в базу. Таким образом мошенникам удалось зарегистрировать свыше 50 аккаунтов.

Затем фигуранты самостоятельно формировали заказы и фиктивно делали отметки об их исполнении, подменяя GPS-координаты. Информация о якобы выполненных поездках передавалась агрегатору, а взамен сообщники получали выплаты за рейсы. пресс-служба МВД РФ

Материальный ущерб от противоправной деятельности аферистов составил более 3,5 миллионов рублей. Полиция при силовой поддержке Росгварии задержал подозреваемых по местам жительства. В ходе обысков оперативниками изъяты 23 гаджета, ноутбуки и сим-карты. Ведется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Фигуранты расследования находятся под запретом определенных действий.

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Фото и видео: МВД Медиа