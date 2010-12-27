Двое петербуржцев убили попрошайку, чтобы ему помочь

Мужчина и женщина заманили мужчину на место, где был дуэль А.С. Пушкина и там избили до смерти.

1 февраля Приморский районный суд огласил приговор в отношении Антона Мартынова и Анастасии Колокольцевой, которые избили и зарезали мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

По информации объединенной пресс-службы судов, инцидент произошел летом 2016 года. У осужденного с погибшим сложились неприязненные отношения, и он договорился с Колокольцевой на совершение преступления. Осужденные все продумали и распределили роли. В день Х преступники пришли на место дуэли А.С. Пушкина и затаились за деревом.

Погибшего заманили на поляну под предлогом совместного распития алкогольных напитков. После этого Колокольцева распылила мужчине в лицо газовый баллончик, а Мартынов ударил его не менее одного раза в голову и нанес не менее 30 ударов по всему телу. После этого заговорщики двумя ножами нанесли потерпевшему не менее 10 ударов в руки и ноги. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Подсудимые вину признали и заявили, что не имели умысла в причинении смерти. Они увидели местного жителя в грязной одежде, в момент, когда он приставал к прохожим. Поэтому решили избить его, чтобы петербуржца отправили в больницу и там оказали помощь.

Суд признал обоих виновными в совершении преступления по статье "умышленное причинение тяжкого вредя здоровью" и назначил Мартынову наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима, а Колокольцевой 6 лет.

Напомним, ране Piter.tv писал, что на улице Морской Пехоты мужчина убил другого во время празднования дня рождения.