Двое липовых мастеров по счетчикам украли у 95-летней петербурженки 295 тысяч рублей

Мужчины проникли в квартиру под предлогом замены оборудования.

В пятницу, 6 ноября, в полицию Петербурга обратилась 95-летняя пенсионерка. Как стало известно Piter.TV, женщина лишилась крупной суммы денег после визита двух неизвестных мужчин.

Как выяснилось, около полудня в тот день в ее квартиру на Маршала Жукова постучались двое незнакомцев. Мужчины предложили заменить старушке счетчики на обогревателях, и пенсионерка впустила их в дом. После ухода липовых работников пожилая женщина хватилась 295 тысяч рублей.

Обоим преступникам было около 40 лет на вид, мужчины с европейским типом лица были одеты во все темное. Возбуждено уголовное дело, полиция ищет воров.

Также мы писали, что в Петербурге девятиклассник зарезал собственную мать.

Фото: pixabay