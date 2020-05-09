Двое неизвестных обокрали школьника на проспекте Художников

Злоумышленников уже задержали.

В субботу, 9 мая, стало известно, что накануне двое злоумышленников обокрали школьника на проспекте Художников. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Видеозаписи с ближайших камер видеонаблюдения оказались в распоряжении Piter.tv

Неизвестные отобрали у подростка 2002 года рождения мобильный телефон и скрылись. Позднее их обоих задержала полиция. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье "грабеж".

Очевидцы предполагают, что парни были знакомы, ведь до преступления они вместе общались недалеко от парадной. Через какое-то время разговор "пошел не в то русло" и они "ломанулись гурьбой и отпинали друга".

Ранее мы писали, что в Петербурге грабитель отобрал волосы у мастера по наращиванию.

Видео: Piter.tv