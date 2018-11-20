Неизвестные ограбили ДЛТ на Большой Конюшенной

Грабители вынесли из магазина куртку стоимостью 90 тысяч рублей.

Накануне в полицию Петербурга обратились за помощью сотрудники одного из самых дорогих бутиков Северной столицы - Дома ленинградской торговли (ДЛТ). Потерпевшие рассказали, что 20 января их магазин ограбили двое неизвестных. Об этом пишут "Невские новости".

По словам заявителей, после визита грабителей из ДЛТ пропала дорогая куртка стоимостью 90 тысяч рублей. Люди, которые могут быть причастны к преступлению, попали на записи камер видеонаблюдения.

Потерпевшая сторона сообщает, что неизвестные приехали на место происшествия на автомобиле Volkswagen. Розыском женщины и ее спутника занимаются правоохранители.

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