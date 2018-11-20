Двое мужчин с царскими фамилиями напали на врача Гатчинской больницы

Злоумышленники угрожали женщине ножом и требовали от нее деньги и спиртные напитки.

Вечером 7 февраля в полицию обратилась 38-летняя женщина, которая работает врачом Гатчинской клинической межрайонной больницы, и заявила о нападении двух мужчин с фамилиями Королев и Царев. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, грабители позвонили ей в квартиру, а затем ворвались. Преступники, угрожая женщине ножом, требовали от нее деньги и алкогольные напитки. Однако похитить ничего не смогли и скрылись с места происшествия.

В результате оперативной работы правоохранителей нападающих удалось задержать. В отношении них было возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV