Ремонт дорог перекроет Бабушкина, Благодатную и Рижский

Со среды, 25 октября, в Петербурге вводят ограничения проезда по трем улицам из-за ремонта. Закроют для проезда участки улицу Бабушкина, Благодатную улицу и Рижский проспект.

Водителей ждут новые проблемы с проездом по улицам Северной столицы. Со среды, 25 октября, закроют движение по трем улицам в Петербурге. Улицы Бабушкина и Благодатную, а также Рижский проспект (от улицы Степана Разина до Гапсальской улицы) перекроют из-за прокладывания теплосетей. В ГАТИ также добавляют, что движение транспорта будет закрыто на 3-й Красноармейской и Егорова.

Бабушкина перекроют от проспекта Елизарова до улицы Ольминского, на перекрестке с улицей Крупской. Ограничения проблятся до 8 ноября. Чуть раньше откроют участок Бабушкина от Ткачей до Крупской.

Участок Благодатной улицы от улицы Севастьянова до Московского проспекта закроют до весны из-за ремонта фасада. Откроют проезд только 13 апреля.