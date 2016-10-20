Ремонт дорог перекроет Бабушкина, Благодатную и Рижский

Водителей ждут новые проблемы с проездом по улицам Северной столицы. Со среды, 25 октября, закроют движение по трем улицам в Петербурге. Улицы Бабушкина и Благодатную, а также Рижский проспект (от улицы Степана Разина до Гапсальской улицы) перекроют из-за прокладывания теплосетей. В ГАТИ также добавляют, что движение транспорта будет закрыто на 3-й Красноармейской и Егорова.
Бабушкина перекроют от проспекта Елизарова до улицы Ольминского, на перекрестке с улицей Крупской. Ограничения проблятся до 8 ноября. Чуть раньше откроют участок Бабушкина от Ткачей до Крупской.
Участок Благодатной улицы от улицы Севастьянова до Московского проспекта закроют до весны из-за ремонта фасада. Откроют проезд только 13 апреля.