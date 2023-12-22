Движение транспорта по  Лисичанской улице будет запрещено до 1 апреля

Ограничения будут с 28 марта по 1 апреля.

В Приморском районе ограничат проезд по Лисичанской улице. Речь идет об участке у пересечения со Старобельской улицей в направлении от Старобельской улицы к улице Графова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 26 марта.

Ограничения будут с 28 марта по 1 апреля. Здесь будут проходить работы по прокладке канализационной сети.

Объезд: Торжковская улица, Белоостровская улица, Сердобольская улица, улица Графова. Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили планировать маршрут движения заранее и учитывать новые ограничения. Кроме того, автомобилистов призвали быть осторожными на дорогах, обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Ранее мы писали, что с 28 марта ограничат проезд нечетной стороне набережной реки Пряжки.

Фото: Piter.tv