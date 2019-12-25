Движение автобусов из Петербурга в Ленобласть ограничили накануне Пасхи

Однако 19 апреля все автобусы возобновят работу в режиме выходного дня.

18 апреля с 21:00 прекратится движение маршрутов, следующих из Петербурга в Ленинградскую область. Все рейсы выполняет ГКУ "Организатор перевозок", сообщили 47news. Это связано с ситуацией коронавируса в городе и области.

Речь идет о следующих маршрутах: 81 (Торики - метро пр. Ветеранов), 129 (Новоселье - ст. Сергиево), 146 (Октябрьский городок - ст. Красное село), 213 (Зеленогорск - 21-км Приморского шоссе), 360 (Новый Петергоф - Университетский пр.), 404 (Зеленогорск - Подгорное), 408 (Репино - Ленинское), 410 (Зеленогорск - Первомайское), 420а (Зеленогорск - п. Озерки), 433 (м. пр. Просвещения - Агалатово), 442 и 442а (Красное село - Аннино), 454 (Красное село - Клясино), 463 (Петергоф - 5-й км Бетонной дороги), 475а (Колпино - Приладожский), 481 (м. Кировский завод - Ропша), 483а (Зеленогорск - Сосновый бор), 493 (Павловск - Аннолово) и 545 (Пушкин - Коммунар).

Ранее мы писали, что в Петербурге могут появиться десятки КПП при пропускном режиме.

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