  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Две женщины пострадали в результате ДТП с автобусами под Петербургом
Сегодня, 14:16
155
TretyakovaS

Две женщины пострадали в результате ДТП с автобусами под Петербургом

0 0

Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

В Ленобласти госпитализировали двух женщин после ДТП с маршруткой и автобусом в деревне Вартемяги во Всеволожском районе.Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло утром 20 января. 

Маршрутка Mercedes, которой управлял водитель 1975 года рождения, въехал в автобус МАЗ.

В результате столкновения травмы получили две пассажирки 1961 и 1964 гг. рождения. Пострадавших госпитализировали, они находятся в удовлетворительном состоянии. 

По факту ДТП проводится проверка. 

Ранее на сайте: В Петербурге студенты напали на школьников

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: дтп, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий