Две женщины пострадали в результате ДТП с автобусами под Петербургом

Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

В Ленобласти госпитализировали двух женщин после ДТП с маршруткой и автобусом в деревне Вартемяги во Всеволожском районе.Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло утром 20 января.

Маршрутка Mercedes, которой управлял водитель 1975 года рождения, въехал в автобус МАЗ.

В результате столкновения травмы получили две пассажирки 1961 и 1964 гг. рождения. Пострадавших госпитализировали, они находятся в удовлетворительном состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург