Две новые велодорожки построят в Красногвардейском и Приморском районах

Велодорожка в Красногвардейском районе протянется на 1,4 км от проспекта Косыгина до Заневского проспекта.

В Красногвардейском и Приморском районах Петербурга скоро появятся две новые велодорожки, общая длина которых составит четыре км. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Велодорожка в Красногвардейском районе протянется на 1,4 км от проспекта Косыгина до Заневского проспекта. В Приморском районе будет обустроена дорожка длиной 2,6 км через Глухарскую, Планерную и Яхтенную улицы.

Ожидается, что все работы будут завершены к 30 августа 2024 года. Этим займется компания "ГК Стройформат". В этом году в городе планируется построить более девяти километров велодорожек в Московском, Приморском и Красногвардейском районах.

В настоящее время в Петербурге существует 44 веломаршрута общей протяженностью 150,3 км.

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Фото: Piter.TV