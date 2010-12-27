В Архангельске две несовершеннолетние с особой жестокостью убили сверстницу

Девушки тщательно готовились к предстоящему преступлению и выбирали себе жертву.

В Архангельске две 17-летние девушки обвиняются в чудовищном убийстве ровесницы.

СУ СК РФ по Архангельской области сообщает, что в июне 2019 года у железнодорожных путей в районе улицы Партизанская в городе Архангельске прохожими обнаружено тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти. Благодаря слаженной и активной деятельности сотрудников полиции и следователей было раскрыто чудовищное преступление, которое было совершено в условиях неочевидности.

По версии следствия, две 17-летние подруги решили убить человека. Девушки тщательно готовились к задуманному ими убийству и выбирали себе жертву. Их выбор пал на знакомую им сверстницу. Одна из них назначила жертве встречу 29 июня.

29 июня 2019 года днем обвиняемые, взяв с собой резиновые перчатки, ремень, полимерные пакеты и чистящее средство, пришли на встречу. Прибыв на место встречи, подруги ударили знакомую бутылкой по голове, а затем душили, избивали и наносили осколками раны по телу.

Действуя согласно ранее разработанному плану, одна из обвиняемых с целью убийства нанесла потерпевшей удар стеклянной бутылкой по голове, в результате чего пострадавшая упала на землю. Затем они душили ее ремнем, наносили удары стеклянными бутылками и ранения осколками стекла, надевали на голову полимерный пакет. СУ СК РФ по Архангельской области

Удостоверившись, что жертва скончалась, обвиняемые скрылись с места преступления. Убийц несовершеннолетней девушки удалось вычислить и задержать. Сейчас они обе арестованы и находятся под стражей. На допросе они признались в содеянном. Первоначально объяснив, что жертва была слишком заносчива.

Следствие завершено и скоро будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Сегодня ранее: Ивановский таксист-маньяк грабил, насиловал и убивал женщин

Фото: СУ СК РФ по Архангельской области, Piter.TV