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Две машины столкнулись на пересечении Богатырского проспекта и Серебристого бульвара

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Обошлось без пострадавших.

В субботу, 9 мая,  на пересечении Богатырского проспекта и Серебристого бульвара столкнулись два автомобиля. Видеозапись, запечатлевшая ДТП, оказалась в распоряжении Piter.tv.

Оказалось, что водитель автомобиля KIA Sportage, решивший повернуть налево, не пропустил встречный Hyundai Solaris. От удара, последний отбросило в дорожное ограждение.

Очевидцы отмечают, что обошлось без пострадавших.

На данный момент сотрудники ДПС выясняют детали случившегося. 

Ранее мы писали, что на Московском проспекте столкнулись два автомобиля.

Видео: Piter.tv

Теги: два автомобиля, дтп, легковушки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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