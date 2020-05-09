Две машины столкнулись на пересечении Богатырского проспекта и Серебристого бульвара

Обошлось без пострадавших.

В субботу, 9 мая, на пересечении Богатырского проспекта и Серебристого бульвара столкнулись два автомобиля. Видеозапись, запечатлевшая ДТП, оказалась в распоряжении Piter.tv.

Оказалось, что водитель автомобиля KIA Sportage, решивший повернуть налево, не пропустил встречный Hyundai Solaris. От удара, последний отбросило в дорожное ограждение.

Очевидцы отмечают, что обошлось без пострадавших.

На данный момент сотрудники ДПС выясняют детали случившегося.

Ранее мы писали, что на Московском проспекте столкнулись два автомобиля.

Видео: Piter.tv