В пятницу вечером на Дунайском и Ленинском проспектах сгорели машины

Пострадавших не оказалось.

Вечером в пятницу, 25 декабря в Петербурге произошло сразу два автомобильных пожара. О возгораниях автомобилей на Ленинском и Дунайском проспектах рассказали в соцсетях очевидцы.

Первой вспыхнула машина у дома №64к1 по Ленинскому проспекту около 21.20. По словам прохожих, в автомобиле в момент возгорания был только водитель, он успел выбежать и пытался погасить огонь, но не справился в одиночку. Тогда на место вызвали пожарную службу.

Второй инцидент произошел примерно в 21.41 на парковке ТЦ "Дунай", где загорелся "Форд". В автомобиле выгорел отсек двигателя, пожарные ликвидировали пламя спустя 10 минут.

Что стало причиной возгорания машин в обоих случаях, неизвестно. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что неизвестному хватило двух минут для угона Porsche Macan на площади Конституции.

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"