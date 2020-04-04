Две иномарки столкнулись на пересечении Апрельской улицы и проспекта Металлистов

ДТП с участием двух иномарок произошло на перекрёстке Апрельской улицы и проспекта Металлистов.
Видео оказалось в распоряжении Piter.tv.
На кадрах видно, как белый автомобиль столкнулся с иномаркой при повороте налево.
Информации о пострадавших нет.
По словам очевидцев, на данном участке дороги аварии случаются довольно часто.
Ранее мы сообщили, что в ДТП на Витебском проспекте пострадали 3 человека.
Видео: Piter.tv
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