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Сегодня, 9:33
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ruzannar
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Две иномарки столкнулись на пересечении Апрельской улицы и проспекта Металлистов

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Информации о пострадавших нет.

ДТП с участием двух иномарок произошло на перекрёстке Апрельской улицы и проспекта Металлистов.

Видео оказалось в распоряжении Piter.tv.

На кадрах видно, как белый автомобиль столкнулся  с иномаркой при повороте налево.

Информации о пострадавших нет.

По словам очевидцев, на данном участке дороги аварии случаются довольно часто.

Ранее мы сообщили, что в ДТП на Витебском проспекте пострадали 3 человека.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Максимов Роман
Сегодня 9:51

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