Две иномарки столкнулись на пересечении Апрельской улицы и проспекта Металлистов

Информации о пострадавших нет.

ДТП с участием двух иномарок произошло на перекрёстке Апрельской улицы и проспекта Металлистов.

Видео оказалось в распоряжении Piter.tv.

На кадрах видно, как белый автомобиль столкнулся с иномаркой при повороте налево.

Информации о пострадавших нет.

По словам очевидцев, на данном участке дороги аварии случаются довольно часто.

Ранее мы сообщили, что в ДТП на Витебском проспекте пострадали 3 человека.

Видео: Piter.tv