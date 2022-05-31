В акватории Невы столкнулись два теплохода

Теплоход "Чайка-СПб" во время выполнения манёвров столкнулся с судном "Василий", на котором находились пассажиры. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

В акватории Невы в Петербурге произошло столкновение двух теплоходов. Один из них в этот момент перевозил пассажиров. По информации, предоставленной пресс-службой Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, происшествие случилось ранним утром 11 августа около Свердловской набережной.

Теплоход "Чайка-СПб" во время выполнения манёвров столкнулся с судном "Василий", на котором находились пассажиры. Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Также удалось избежать разлива нефтепродуктов и затопления судов. Оба теплохода получили серьезные повреждения корпусных конструкций и лакокрасочного покрытия.

Проверка установила, что капитаны теплоходов были трезвыми в момент инцидента; они прошли медицинское освидетельствование.

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Видео: Telegram / Транспортная полиция СЗФО