Двух студентов из Петербурга подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

Подозреваемые уже задержаны.

В воскресенье, 9 февраля, стало известно, что студентов двух вузов Северной столицы подозревают в групповом изнасиловании 17-летней девушки. Об этом стало известно из сообщения АН "Оперативное прикрытие".

О преступлении Правоохранительным органам стало известно 8 февраля. В полицию обратился брат потерпевшей. Перед этим раненную девушку госпитализировали с многочисленными травмами, сотрясением мозга и ушибами мягких тканей.

В этот же день по подозрению в изнасиловании задержали второкурсника Университета физкультуры, спорта и здоровья им. Лесгафта и студента 1 курса Политехнического университета. Как выяснилось в результате расследования, в квартире одного из них и произошло преступление.

Материалы дела были переданы в Следственный комитет. на данный момент поднимается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что супруга обвиняемого в педофилии жителя Химози не явилась в суд.

Фото: pexels