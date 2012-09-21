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Петербуржцев предупредили о перекрытии двух съездов на развязке КАД с Колтушским шоссе
Сегодня, 13:27
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Петербуржцев предупредили о перекрытии двух съездов на развязке КАД с Колтушским шоссе

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Дорогу перекроют с вечера субботы до утра воскресенья.

В четверг, 15 июля, в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили, что с 21:00 17 июля до 7:00 18 июля съезд с внешнего кольца КАД на проспект Косыгина перекроют. В то же время перекроют  съезд из Ленинградской области: с Колтушского шоссе на внутреннее кольцо КАД.

Начальник ведомства Илья Пузыревский отметил, что специалисты будут устранять колейность на переходно-скоростной полосе. У петербуржцев просят извинения за временные неудобства и просят водителей учесть информацию при планировании маршрута. 

 

Ранее мы писали, что на Петербург и Ленобласть приходится половина несчастных случаев на Октябрьской железной дороге в 2021 году.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"; Piter.tv

Теги: кад, перекрытие дороги, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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