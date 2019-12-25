На Петербург и Ленобласть приходится половина несчастных случаев на Октябрьской железной дороге в 2021 году

Общее число травм на путях ОЖД сократилось в текущем году на 19%.

77 человек получили травмы за первую половину 2021 года ввиду нарушения правил безопасности на железной дороге, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. В 50 случаях травмы оказались несовместимы с жизнью. При этом трагическая статистика снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19%: в 2020 году соотношение было 95 к 69.

Сообщается, что из числа всех пострадавших в нынешнем году пятеро оказались несовершеннолетними - трое из них погибли. 37 несчастных случаев, почти половина, приходится на Санкт-Петербург и Ленобласти. В регионе ведется профилактическая работа, периодически устраиваются рейды в местах, не предназначенных для перехода через пути, переходы оборудуются новой инфраструктурой, включая световую и звуковую сигнализацию, но в большинстве случаев причиной трагических несчастных случаев все равно становится безразличие к правилам безопасности и банальная невнимательность.

Так, 12 июля сразу двое мужчин предприняли попытку перебраться через пути, на которых стоял товарный состав: один пролез под колесами за секунду до начала движения, второй остался на поезде, когда состав тронулся.

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