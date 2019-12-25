В Петербурге за сутки из садика в больницу забрали двух детей

5-летний мальчик упал с высоты собственного роста, а 3-летняя девочка ударилась о качели.

В понедельник, 14 сентября, в детскую больницу на Лиговском проспекте поступили два маленьких ребенка, которые получили травму, находясь в своих садиках. Об этом сообщил "Невским Новостям" источник в правоохранительных органах.

Около 13:27 в больницу доставили 5-летнего мальчика, который упал с высоты собственного роста в детском саду на Бестужевской улице. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому мягких тканей лобной области. В состоянии средней степени тяжести мальчика госпитализировали в пятое хирургическое отделение.

В этот же день в больницу привезли 3-летнюю девочку. Она ударилась о качели, будучи в детском саду на проспекте Металлистов. С ушибленной раной мягких тканей лобной области справа в удовлетворительном состоянии ребенка отпустили домой.

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