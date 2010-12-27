В Петербурге появятся два новых моста

По мнению главы города, транспортные переправы разгрузят дороги Невского района.

11 марта Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в своем выступлении на радио рассказал, что в городе появятся два новых моста через Неву.

Известно, что обе транспортных переправы возведут в Невском районе. Губернатор отметил, что один из мостов должен стать новой достопримечательностью культурной столицы. Его планируют построить в створе улицы Коллонтай. Также сообщается, что он будет разводным и должен улучшить инфраструктуру в районе. Второй мост появится в составе Восточного скоростного диаметра и будет расположен в створе Зольной и Фаянсовой улиц.

Напомним, что в Петербурге в скором будущем откроют Серный мост. Его строительство ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. По данным КРТИ, на данный момент, работы завершены на 80%. К 30 апреля планируется полностью завершить объект.