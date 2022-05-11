Два медведя терроризируют людей на трассе "Колыма" под Магаданом. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. По данным местных жителей, дикие звери пристают к автомобилистам. При этом они атакую транспортные средства, движущиеся по дороге.
Были баки мусорные перевернуты. В соцсетях видео ходило, что кидали печенье, плюс остатки мусорных баков. Другими словами, хищники прикормлены.
Платон Фалько, очевидец
Ранее медведей пытались прогнать в лес и спугнуть местные охотоведы и зоозащитники, но животные все-таки решили вернуться. Доктор биологических наук Николай Докучаев отметил, что на самом деле эти животные являются опасными хищниками, которых нельзя подкармливать. Из-за этого звери привыкают к кормежке и становятся нахлебниками. Прогнать таких медведей станет проблемой. Лесные обитатели идут к людям, так как пока что не могут добраться из-за снега до прошлогодней ягоды и кореньев.
Видео: медведица Хаарчаана строит себе "гнездо".
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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