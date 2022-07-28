Два человека погибли в результате ДТП с экскаватором в Кузбассе

Еще три пассажира госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В Кузбассе произошло ДТП с экскаватором. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел в городе Прокопьевске. Водитель автомобиля Toyota Prius выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и въехал в экскаватор Hyundai. Отмечается, что в автомобиле находились еще четверо пассажиров.

В результате ДТП водитель и женщина погибли на месте. Еще три пассажира госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Среди них двое несовершеннолетних детей. На месте происшествия работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативные группы регионального главка МВД.

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Видео: Telegram / Инцидент Кузбасс