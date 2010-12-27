В одной из квартир Ленобласти ночью сгорели два человека

Огонь не могли потушить больше двух часов.

В ночь на 18 марта в Петергофе пожарные боролись с огнем около двух часов. Как сообщают в МЧС, загорелась квартира, в которой находились два человека.

Известно, что звонок о возгорании поступил в 02:50. Огонь охватил квартиру на улице Братьев Горкушенко,9. Огнеборцы смогли ликвидировать пожар только к пяти часам утра.

В обгоревшей обстановки спасатели обнаружили тело 68-летнего местного жителя. С признаками жизни удалось эвакуировать его 42-летнюю знакомую. Однако она скончалась по дороге в больницу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Ранее Piter.tv сообщал, что на проспекте КИМа наркоманка сбросила ребенка с восьмого этажа и прыгнула за ним.