Два человека погибли при обстреле ВСУ Белгородской области

Еще четверо в российском регионе пострадали.

Два человека погибли и еще четверо пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины территории Белгородской области. Соответствующими данными с общественностью поделились через Telegram-канал представители оперативного штата по российскому региону. Известно, что противник атаковал в поселке Разумное гражданскую инфраструктуру. В результате попадания снаряда в частный дом погибли двое супругов. Пострадавшими считаются мужчина, который получил акубатравму, поверхностные ссадины спины и плеча, а также его жена и десятилетний ребенок. Специалисты заметили, что для обследования пациентов бригады скорой доставили женщину и ребенка в медицинские учреждения города Белгорода. Еще одной пациентке с осколочными ранениями мягких тканей волосистой части головы и плеча медики оказали помощь на месте. Далее от предложенной госпитализации пострадавшая отказалась

Сегодня ночью Белгородский округ подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Погибли двое, четыре человека, включая ребенка, получили ранения. пресс-служба оперштаба по Белгородской области

Известно, что после налета ВСУ один частным жилой дом оказался полностью разрушен. Также в соседнем домовладении частично разрушена кровля, выбиты окна и поврежден забор. Оперативные службы продолжат обход участка в светлое время суток.

Четверо взрослых и ребенок пострадали из-за падения обломков БПЛА в Сочи.

Фото: Telegram / Оперштаб Белгородской области