Ушаков рассказал важные подробности переговоров Путина и Эрдогана

Появились подробности важной встречи лидеров двух государств.

Юрий Ушаков рассказал, сколько времени заняла личная беседа Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи. По словам помощника президента, главы России и Турции общались более двух часов в режиме тет-а-тет. Он уточнил, что общая встреча российской и турецкой делегации в Краснодарском крае продлилась шесть часов. Из них около трети от общего времени ушло на личное общение президентов в закрытом режиме.

Они разговаривали не меньше двух часов один на один Юрий Ушаков

Помощник президента в общении с прессой также уточнил, что именно личное общение Путина и Эрдогана открыло встречу, которая состоялась во вторник. При этом Ушаков отказался делиться деталями переговорного процесса. Он только уточнил, что по итогам встрече президенты пришли к ряду совместных соглашений, в том числе, и по сирийскому вопросу.