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Два белых автомобиля столкнулись на Мурманском шоссе
Сегодня, 14:34
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Arinablinova

Два белых автомобиля столкнулись на Мурманском шоссе

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Водители не пострадали.

В субботу, 23 мая, два белых автомобиля столкнулись на Мурманском шоссе. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях видно, что никто из водителей не пострадал.

"Умудрились же найти друг друга среди большого количества машин!"

Удивился один из комментаторов

На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что два автомобиля столкнулись на пересечении Луначарского и Светлановского.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: два автомобиля, дтп, столкнулись
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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