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Два автомобиля столкнулись на пересечении Сизова и Королева
Сегодня, 17:50
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Arinablinova

Два автомобиля столкнулись на пересечении Сизова и Королева

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На месте образовалась небольшая пробка.

В субботу, 21 марта, два автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Сизова и проспекта Королева. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". 

На фотографиях видно, что "Toyota" и "Hyundai" пострадали не сильно, однако они заняли довольно много пространства. Согласно данным приложения "Яндекс.навигатор", на месте образовалась небольшая пробка. 

Ранее мы писали, что грузовик врезался в машину полиции на улице Коллонтай.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: два автомобтля, дтп, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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