Два автомобиля столкнулись на пересечении Сизова и Королева

В субботу, 21 марта, два автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Сизова и проспекта Королева. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
На фотографиях видно, что "Toyota" и "Hyundai" пострадали не сильно, однако они заняли довольно много пространства. Согласно данным приложения "Яндекс.навигатор", на месте образовалась небольшая пробка.
Ранее мы писали, что грузовик врезался в машину полиции на улице Коллонтай.
Фото: vk.com/spb_today
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