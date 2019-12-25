Два автомобиля столкнулись на пересечении Сизова и Королева

На месте образовалась небольшая пробка.

В субботу, 21 марта, два автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Сизова и проспекта Королева. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях видно, что "Toyota" и "Hyundai" пострадали не сильно, однако они заняли довольно много пространства. Согласно данным приложения "Яндекс.навигатор", на месте образовалась небольшая пробка.

Ранее мы писали, что грузовик врезался в машину полиции на улице Коллонтай.

Фото: vk.com/spb_today