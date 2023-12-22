Два ДТП со школьниками произошли в Калининском и Невском районах

Аварии случились в течение часа.

Два школьника пострадали в ДТП на пешеходных переходах в разных районах Петербурга в течение часа. Об этом стало известно Piter.TV.

Под колёсами автомобиля LADA Vesta на Бестужевской улице у дома №31 оказался девятиклассник. По предварительным данным, он перебегал дорогу на разрешённый сигнал светофора. За рулём находился 64-летний житель Московского района, который за последние 1,5 года дважды привлекался за нарушение ПДД. Мальчика госпитализировали в клинический центр имени Раухфуса с ушибами в состоянии средней степени тяжести.

Похожий случай произошёл около двух часов дня на проспекте Солидарности, 10. Там под колёсами Hyundai Creta оказалась девятилетняя третьеклассница. Девочка переходила дорогу по переходу, но на красный свет. Водителем был 47-летний местный житель, который ранее дважды нарушал ПДД. Школьницу доставили больницу с травмами.

Ранее мы сообщили о том, что в Шушарах 4-летний мальчик угодил под машину.

Фото: Piter.TV