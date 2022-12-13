Такси и легковушка попали в жесткую аварию в Красном Селе

Официальных данных о пострадавших пока не поступало.

Во вторник, 10 января, в Красном Селе произошло жёсткое столкновение двух машин. Такси и легковой автомобиль Lada не смогли разъехаться на перекрёстке улицы Первого Мая и проспекта Красных Командиров. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Судя по опубликованному видео, оба водителя решили проехать пересечение на "красный", причём на большой скорости. В результате столкновения такси отлетело в отбойник, а легковушка перегородила собой полосу движения.

Официальных данных о пострадавших не поступало, однако свидетели ДТП уверяют, что без них не обошлось.

Ранее мы сообщили о том, что водитель Газели погиб в результате ДТП в Лужском районе.

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