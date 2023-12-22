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Дрозденко указал на необходимость начать ремонт бомбоубежищ
Сегодня, 14:43
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Дрозденко указал на необходимость начать ремонт бомбоубежищ

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Глава Ленобласти пообещал, что средства на ремонт и оборудование укрытий выделят.

В ближайшие три года в Ленобласти отремонтируют бомбоубежища. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко указал на необходимость начать работы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Глава Ленобласти пообещал, что средства на ремонт и оборудование укрытий выделят. Он отметил, что эта статья расходов предусмотрена в бюджете. 

В 2024 году специалисты завершат этап обследования помещений. После этого будут определены необходимые работы.

В Ленинградской области сделали единый реестр бомбоубежищ на случай чрезвычайной ситуации. 

Ранее на Piter.tv: Ленобласть избавляется от стихийных свалок.

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Фото: Pxhere

Теги: дрозденко, ленобласть, ремонт бомбоубежищ, сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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