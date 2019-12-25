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Александр Дрозденко проведет прямую линию 16 декабря
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Александр Дрозденко проведет прямую линию 16 декабря

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Прямой эфир начнется в 16:00. Губернатор будет принимать звонки до 17:00.

В понедельник, 16 декабря, пройдет традиционная прямая линия с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. В ходе программы на телеканале ЛенТВ24 губернатор ответит на вопросы жителей региона.

Вопросы можно задать по следующим номерам: 006 (звонок бесплатный для абонентов стационарных телефонов в Ленинградской области) и +7 (81361) 315-01 (стоимость звонка определяется тарифами вашего оператора). Вопросы принимаются до конца текущего дня.

Прямой эфир начнется в 16:00. Губернатор будет принимать звонки до 17:00. В течение трансляции к Александру Дрозденко подключатся руководители администраций муниципальных образований Ленинградской области.

 Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть полностью выполнила целевые показатели по расселению аварийного жилья.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: александр дрозденко, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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