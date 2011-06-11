Ленобласть полностью выполнила целевые показатели по расселению аварийного жилья

В целом по стране за последние пять лет удалось переселить свыше 13 миллионов квадратных метров аварийного жилья.

Ленобласть успешно выполнила задачу по переселению жильцов из аварийного жилья в 2024 году, сообщает заместитель председателя правительства Марат Хаснуллин.

Руководитель отметил, что цели по переселению из аварийного жилья в 2024 году были достигнуты с перевыполнением плана. Помимо Ленинградской области, аналогичного успеха достигли Вологодская и Тверская области. В общей сложности 75 регионов России выполнили поставленную перед ними задачу.

С 2019 года благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда" более 12 тысяч человек переехали из старых домов в Ленинградской области. В целом по стране за последние пять лет удалось переселить свыше 13 миллионов квадратных метров аварийного жилья, что позволило улучшить условия проживания более 771 тысячи граждан.

Фото: комитет по строительству Ленобласти