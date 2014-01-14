Дрозденко поздравил воспитателей Ленобласти с профессиональным праздником

Глава региона подчеркнул важность работы воспитателей, отметив, что они дают детям первые знания, учат дружбе, любви и взаимопониманию.

Сегодня, 27 сентября, в России отмечают День работников дошкольного образования. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил всех воспитателей региона с этим профессиональным праздником.

Глава региона подчеркнул важность работы воспитателей, отметив, что они дают детям первые знания, учат дружбе, любви и взаимопониманию. Благодаря усилиям сотрудников детских садов, у маленьких жителей области формируются основы нравственности, которые останутся с ними на протяжении всей жизни.

Дрозденко выразил благодарность воспитателям за их терпение, доброту и мудрость, которые оставляют глубокий след в сердцах каждого воспитанника. В настоящее время правительство Ленинградской области уделяет большое внимание развитию системы дошкольного образования. В регионе строятся новые детские сады и проводится ремонт уже существующих учреждений.

Кроме того, губернатор пожелал воспитателям крепкого здоровья, счастья и вдохновения в их благородной деятельности.

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Фото: Правительство Ленобласти (архив)