Дрозденко подарил велосипеды семье из Ленобласти

Дети протестировали велосипеды прямо в холле здания областного правительства.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко снял шары с "Ёлки желаний" и сегодня передал новые велосипеды семье Андреевых. Дети протестировали их прямо в холле здания областного правительства, как сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

После Мирона и Тимофея новые велосипеды получили и Беллатта с Иларионом: 14-летний Матвей не слишком раскрыл свою радость, но всячески поддерживал маму.

Дрозденко пожелал семье всегда оставаться дружными, заботиться о матери и дождаться старшего брата, который заменил отца на СВО.

Ранее итоги года в сфере лесного хозяйства озвучили в Ленобласти.

Видео: Telegram / Александр Дрозденко