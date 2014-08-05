DreamFest 2024. Фестиваль водных фонариков

Фестиваль пройдет 16 августа в Юсуповском саду. Начало в 18:00. Возрастные ограничения: 0+

Петербуржцев и гостей города приглашают насладиться сказочной красотой Юсуповского сада, в котором органично смешаются эпохи, стили, сюжеты в день фестиваля DreamFest.

В этот день симфонический оркестр исполнит рок-хиты, огненно-пиротехнические команды покажут невообразимое, а гости смогут услышать, как поет их душа. Вас ждут завораживающие световые арт-объекты, парад планет в лучах лазерного шоу и тысячи фонариков желаний на водной глади. Каждый желающий сможет оставить послание на Острове желаний под звуки арфы. Гости смогут заглянуть в Зазеркалье Алисы, послушать произведения поэтов Серебряного века и принять участие в бале в компании элегантных кавалеров и дам.

Фото: ВКонтакте / DreamFest 2024