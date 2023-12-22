Драпенко: "Подвигу жителей блокадного Ленинграда следует подражать и учить детей"

В Госдуме рассказали, как можно почтить память павших жителей города.

В день 80-летия полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады первый заместитель председателя Комитета по культуре в Государственной Думе России Елена Драпеко рассказала журналистам о том, что подвигу местных жителей во времена Великой Отечественной войны следует подражать, а также учить этому подрастающее поколение.

Город выжил, потому что жил. Он победил, потому что боролся. У тех ленинградцев мы должны учиться умению помогать друг другу, дисциплине и полной самоотдаче. Вот это величайший пример. Елена Драпенко, депутат ГД

Напомним, что блокада Ленинграда немецко-фашистскими захватчиками велась с восьмого сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Кроме советской армии в кольце оказалось также все мирное население города и Ленинградской области. Речь идет о 2,9 миллионах человек. Общее количество жертв трагедии составило свыше одного миллиона человек.

Володин: семья для России является основой сегодняшнего дня и будущего.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ