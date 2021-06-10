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В Дранишниках полиция разбирается в инциденте с нападением соседа на ребёнка из-за громких игр
Сегодня, 15:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Дранишниках полиция разбирается в инциденте с нападением соседа на ребёнка из-за громких игр

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Мать пострадавшего 11-летнего мальчика сообщила полицейским, что вечером сосед, проживающий по соседству, в доме по Еловой аллее, ударил её сына.

Полиция проводит проверку по инциденту с нападением мужчины на соседского ребенка в деревне Дранишники Всеволожского района. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 10 июля в полицию поступило сообщение о нападении мужчины на соседского мальчика и его мать в деревне Дранишники. Мать пострадавшего 11-летнего мальчика сообщила полицейским, что вечером сосед, проживающий по соседству, в доме по Еловой аллее, ударил её сына, сопровождая свое агрессивное поведение претензиями, что детские игры на улице мешают ему спать. Также женщина сообщила, что спустя несколько минут и ей досталось от агрессора. Сосед ударил её по руке через открытое окно автомобиля, когда она выезжала со двора.

По данному инциденту полиция проводит проверку.

Фото: Piter.tv

Теги: дранишники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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