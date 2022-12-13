В петербургском ресторане произошла драка на почве национальной неприязни

Выходцы из Азербайджана столкнулись с оскорблениями и нецензурной бранью.

В одном из сетевых ресторанов Северной столицы подрались четверо мужчин. Подробности приводит источник телеканала "360". Предварительно сообщается, что конфликт произошёл на почве национальной неприязни.

Как удалось установить, за столиком заведения сидели двое азербайджанцев, а неподалёку от них − ещё 2 гражданина славянской внешности. Очевидец отметил, что между посетителями завязался спор, в результате которого один из русских оскорбил иностранного гостя по национальному признаку.

Азербайджанцы даже вынуждены были пересесть на другое место, но славяне продолжили конфликт, выкрикивая нецензурные слова. После упоминания "матери" мужчины бросились на обидчиков с кулаками.

Ранее мы сообщили о том, что хулиган, стрелявший в окно на Димитрова, попал на видео.

Фото: Pxhere