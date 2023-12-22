Трое молодых людей избили водителя автобуса в Красносельском районе

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 12 февраля, в экстренные службы обратился 60-летний водитель автобуса, заявив, что накануне ночью его избили три неизвестных пассажира. Как стало известно Piter.TV, нападение произошла во время движения транспорта по проспекту Маршала Жукова в сторону Красного Села на остановке "улица Стойкости".

Пострадавший отметил, что на вид хулиганам 20-25 лет. Они были одеты в тёмную одежду.

Избитый водитель самостоятельно обратился к медикам. Ему диагностировали ушиб мягких тканей височной области слева, закрытый перелом костей носа без смещения, множественные ссадины лица. Он был отпущен в удовлетворительном состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Шушарах двое пассажиров устроили драку в автобусе из-за пакета.

Фото: Piter.TV