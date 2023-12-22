Мужчина и женщина подрались в столовой на петербургском заводе Hyundai

Один из работников заявил, что другая сотрудница ранила его ножом. Информация не подтвердилась.

В среду, 17 января, в полицию поступило сообщение о драке на заводе Hyunadi на Левашовском шоссе. Как стало известно Piter.TV, один из работников столовой предприятия заявил, что другая сотрудница ранила его ножом.

Прибывшие на место полицейские установили, что конфликт случился между мужчиной-поваром и женщиной-кассиром. При этом ножевое ранение всё же не было нанесено, однако выяснилось, что ссоры между двумя коллегами уже стали регулярными.

По факту инцидента полицией Курортного района проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что женщина-курьер ранила ножом сожителя на улице Костюшко.

Фото: Piter.TV