Довыборы пройдут в 17 муниципалитетах Петербурга

Кандидаты будут выдвигаться с 5 июля по 24 июля. В общей сложности предлагается разместить 38 мандатов.

Территориальные избирательные комиссии (ТИК) Петербурга намерены провести довыборы депутатов в 17-ти муниципалитетах во время предстоящего сентябрьского голосования. Об этом сообщила пресс-служба Горизбиркома.

Речь идёт об округе №7 в Василеостровском районе, Светлановском, Сосновском округах, округе №15, Шувалово-Озерках в Выборгском районе, округе "Прометей" Калининского района, Дачном округе Кировского района, Большой Охте и Ржевке, Южно-Приморском округе, Невской заставе, Ивановском и Невском округа, Оккервиле. Кроме того, дополнительные процедуры пройдут в черте города - в Зеленогорске, Пушкине и Ломоносове.

Кандидаты пройдут процедуру выдвижения в период с 5 июля по 24 июля. В общей сложности планируется заместить 38 мандатов, которые были сложены предшественниками.

Ранее мы сообщили о том, что у муниципалов Петербурга отнимут полномочия по уборке шести районов.

Фото: Piter.TV