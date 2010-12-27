Роскомнадзор опроверг досудебную блокировку Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров уточнил, что соответствующий иск уже подан.

Роскомнадзор не будет блокировать мессенджер Telegram в России до решения суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

По словам Жарова, Роскомнадзор уже подал иск и ждет решения суда.

Давайте есть слона по частям. Сейчас мы подали иск...и будем ждать решения суда. Пока на этом все..., определенная последовательность действий, мы действуем последовательно. Если вы посмотрите закон, там не наше решение, мы исполняем решение другого органа. Александр Жаров

Напомним, что в пятницу, 6 апреля, Роскомнадзор подал иск в Таганский суд Москвы на представителей Telegram. ФСБ запросило ключи шифрования, необходимые для декодирования переписки фигурантов дела о теракте в Санкт-Петербурге. В свою очередь сотрудники Telegram отказали в просьбе Госведомству. Они готовят встречный иск.

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