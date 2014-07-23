Доступ на площадь в центре Перми закроют 31 января из-за незаконной акции

В администрации города напоминают, что акция 23 января будет незаконной.

Доступ на площадь в центре Перми закроют 31 января из-за возможной незаконной акции в поддержку Алексея Навального. Об этом заявили представители министерства территориальной безопасности по Пермскому краю. Чиновники уточнили, что говорят об участке около театра драмы. Такой мерой в ведомстве надеются снизить число людей, которые будут толпиться на площади. Этот момент называют в важным в условиях борьбы с распространением коронавируса.

Для обеспечения общественного порядка 31 января будет ограничен проход по театральной площади у "Театра-Театра". Временные ограждения будут установлены в целях недопущения порчи имущества как самого здания, так и прилегающей территории сообщение министерства

Напомним, что 23 января в Перми прошла несогласованная акция протеста. Активисты прошествовали от Комсомольской площади до "Театр-Театра". Толпа сторонников российского оппозиционера находилась на улице в центре города около двух часов. Уполномоченный по правам человека в регионе Павел Миков в своем Instagram-аккаунте написал, что один из участников акции краской написал протестный лозунг на здании театра.

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Фото: Piter.tv

