Петербургский службы занялись уборкой города от осенней непогоды

Дорожники готовятся к минусовым температурам в Петербурге.

На прошлой неделе в Комитете по благоустройству города прошли работы дорожников, несмотря на постоянный листопад и уборку мусора. Все работы проводились в летнем режиме, чтобы поддерживать чистоту и порядок на улицах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Дорожники активно убирали грязь с дорог, мыли дорожное полотно и тротуары, а также собирали упавшую листву, чтобы избежать возможных заторов в системе водоотведения. Благодаря своевременной работе подтоплений в городе не произошло.

Также было проведено большое количество работ по обновлению инфраструктуры города. Было вывезено более 1 тыс. кубометров мусора, покрашено свыше 13 тыс. погонных метров дорожных ограждений, заменены стекла в 13 павильонах ожидания общественного транспорта и отремонтировано еще 10 павильонов.

Однако из-за большого объема работ по замене павильонов на новые возникли некоторые временные разрывы в Красногвардейском и Невском районах. Специалисты просят граждан проявить терпение, так как в скором времени все новые павильоны окажутся на своих местах.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга помогла пенсионерке добиться компенсации из-за падения на наледи.

Фото: пресс-служба вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина