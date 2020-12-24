В Ленобласти усиленно следят за дорогами из-за заморозков

Дорожники Ленинградской области переведены на усиленный режим из-за предстоящих заморозков

Температура воздуха в Ленобласти опустится до минус двух градусов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Чтобы не допустить образование льда на проезжей части, дорожники используют жидкий солевой раствор. Он обеспечивает надежное сцепление шин с дорогой и не дает появляться наледи на асфальте.

"Ленавтодор" призывает водителей быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и не забывать про дистанцию между автомобилями. В случае возникновения сложностей на дорогах, граждане могут обращаться в диспетчерские службы дорожных компаний.

Ранее сообщалось, что петербуржцев на этих выходных ждёт "совершенно некомфортная погода с ветром".

Фото: Piter.TV