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В Ленобласти усиленно следят за дорогами из-за заморозков
Сегодня, 11:04
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти усиленно следят за дорогами из-за заморозков

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Дорожники Ленинградской области переведены на усиленный режим из-за предстоящих заморозков

Температура воздуха в Ленобласти опустится до минус двух градусов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Чтобы не допустить образование льда на проезжей части, дорожники используют жидкий солевой раствор. Он обеспечивает надежное сцепление шин с дорогой и не дает появляться наледи на асфальте.

"Ленавтодор" призывает водителей быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и не забывать про дистанцию между автомобилями. В случае возникновения сложностей на дорогах, граждане могут обращаться в диспетчерские службы дорожных компаний.

Ранее сообщалось, что петербуржцев на этих выходных ждёт "совершенно некомфортная погода с ветром".

Фото: Piter.TV

Теги: дороги, заморозки, ленобласть
Категории: Лента новостей, Общество, Автомобильные новости, Новости Ленинградской области,

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